Украинцы перестают ездить в оккупированный Крым – погранслужба

628 просмотров
0
Вторник, 23 мая 2017, 10:31

Количество граждан Украины, которые хотят въехать в оккупированный Россией Крым, постоянно сокращается.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Ежедневно в обе стороны пограничники оформляют около 5 тыс. человек и до 1 тыс. транспортных средств. Хочу констатировать, что в целом это значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И в целом мы наблюдаем устойчивую тенденцию по поводу снижения пассажирско-транспортного потока в этом направлении", - заявил он.

По словам Назаренко, за первый квартал 2017 года показатель по пассажирам уменьшился на 25%, по транспорту – на 45%, и эта тенденция сохраняется.

"Я думаю, что большинство граждан сегодня уже понимают сложности относительно нахождения в оккупированном Крыму, а также существующую опасность во время пребывания на полуострове", - сказал глава ГПС.

В целом, по его словам, ситуация на админгранице с Крымом на сегодняшний день остается стабильно-напряженной.

"На этом направлении мы также постоянно находимся в режиме готовности к активным действиям и задачи здесь, как и в зоне АТО, выполняем совместно с коллегами из Нацполиции, СБУ, Нацгвардии и неравнодушными гражданами Украины", - сказал глава Госпогранслужбы.

"Нам известно об увеличении контингента российских войск на оккупированном полуострове, мы постоянно фиксируем ведение воздушной разведки, инженерное укрепление позиций российских войск, движение их катеров и кораблей, периодическую ротацию личного состава как со стороны подразделений вооруженных сил, так и пограничных структур, которые там находятся", - подчеркнул Назаренко.

Как сообщалось, в начале мая пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказывал, что российские СМИ оккупированного Крыма активно пытаются создать картинку "удачного" начала туристического сезона и заявляют об увеличении на майские праздники пассажиро-транспортного потока с материковой Украины.

Однако, подчеркнул Слободян, статистика говорит об обратном. По сравнению с прошлогодним периодом майских праздников пассажиропоток только через контрольный пункт "Чонгар" в направлении аннексированного полуострова в 2017 году снизился на 60%, транспортный – на 62%.

Темы: Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Для ЕС готовят список лиц, фабриковавших дела против украинцев в Крыму 22 мая 2017, 14:40
Джемилев объяснил, зачем теперь подозрению Сталину и Берии 22 мая 2017, 14:13
Джемилев: Есть сопротивление созданию батальона на "границе" с Крымом 22 мая 2017, 13:48
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Число погибших от взрыва в Манчестере возросло до 22 человек
Хроника 23 мая. Сказки Курченко и Тимошенко в политике до конца жизни
АТО: 59 обстрелов из минометов и артиллерии, 4 бойцов ВСУ ранены
В Вашингтоне приняли резолюцию, которая признает Голодомор геноцидом
Все новости
Музыка недели

Плейлист от музыкального критика Игоря Панасова

Культура

Сколько тратят украинские музеи на новые экспозиции и реставрации