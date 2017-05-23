Украинцы перестают ездить в оккупированный Крым – погранслужба

Количество граждан Украины, которые хотят въехать в оккупированный Россией Крым, постоянно сокращается.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Ежедневно в обе стороны пограничники оформляют около 5 тыс. человек и до 1 тыс. транспортных средств. Хочу констатировать, что в целом это значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И в целом мы наблюдаем устойчивую тенденцию по поводу снижения пассажирско-транспортного потока в этом направлении", - заявил он.

По словам Назаренко, за первый квартал 2017 года показатель по пассажирам уменьшился на 25%, по транспорту – на 45%, и эта тенденция сохраняется.

"Я думаю, что большинство граждан сегодня уже понимают сложности относительно нахождения в оккупированном Крыму, а также существующую опасность во время пребывания на полуострове", - сказал глава ГПС.

В целом, по его словам, ситуация на админгранице с Крымом на сегодняшний день остается стабильно-напряженной.

"На этом направлении мы также постоянно находимся в режиме готовности к активным действиям и задачи здесь, как и в зоне АТО, выполняем совместно с коллегами из Нацполиции, СБУ, Нацгвардии и неравнодушными гражданами Украины", - сказал глава Госпогранслужбы.

"Нам известно об увеличении контингента российских войск на оккупированном полуострове, мы постоянно фиксируем ведение воздушной разведки, инженерное укрепление позиций российских войск, движение их катеров и кораблей, периодическую ротацию личного состава как со стороны подразделений вооруженных сил, так и пограничных структур, которые там находятся", - подчеркнул Назаренко.

Как сообщалось, в начале мая пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказывал, что российские СМИ оккупированного Крыма активно пытаются создать картинку "удачного" начала туристического сезона и заявляют об увеличении на майские праздники пассажиро-транспортного потока с материковой Украины.

Однако, подчеркнул Слободян, статистика говорит об обратном. По сравнению с прошлогодним периодом майских праздников пассажиропоток только через контрольный пункт "Чонгар" в направлении аннексированного полуострова в 2017 году снизился на 60%, транспортный – на 62%.