Геращенко: Официальный Киев ждет важного телефонного звонка

Украинская сторона выступает за активизацию переговорного процесса в нормандском формате и ожидает телефонного разговора лидеров



Об этом сообщила журналистам 23 мая первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает "Интерфакс-Украина".



"Очень важно, что и президент Украины, и канцлер Германии Меркель выступают за активизацию нормандского формата. Это означает, что мы очень ожидаем, что должен состояться телефонный разговор лидеров нормандского формата. И конечно, когда графики будут совпадать, будем ожидать и встречи", – сказала она.



Геращенко отметила, что украинская сторона считает очень важным и ожидает телефонного разговора лидеров Франции и Украины.



По ее словам, Украина надеется, что поддержка с французской стороны будет звучать и во время встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным.



Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко после переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель 20 мая заявил, что работа в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) будет активизирована в ближайшее время.