Геращенко: Официальный Киев ждет важного телефонного звонка

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Вторник, 23 мая 2017, 10:55

Украинская сторона выступает за активизацию переговорного процесса в нормандском формате и ожидает телефонного разговора лидеров

Об этом сообщила журналистам 23 мая первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень важно, что и президент Украины, и канцлер Германии Меркель выступают за активизацию нормандского формата. Это означает, что мы очень ожидаем, что должен состояться телефонный разговор лидеров нормандского формата. И конечно, когда графики будут совпадать, будем ожидать и встречи", – сказала она.

Геращенко отметила, что украинская сторона считает очень важным и ожидает телефонного разговора лидеров Франции и Украины.

По ее словам, Украина надеется, что поддержка с французской стороны будет звучать и во время встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко после переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель 20 мая заявил, что работа в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) будет активизирована в ближайшее время.

Темы: Минские соглашения
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