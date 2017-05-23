Жена оппоблоковца Балицкого купила квартиру в оккупированном Крыму

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Вторник, 23 мая 2017, 11:12

Жена нардепа из "Оппоблока" Евгения Балицкого купила в 2016 году квартиру в оккупированном Севастополе.

Об этом говорится в статье УП "Депутатские правки. Что изменилось в декларациях народных избранников".

"Недвижимость в оккупированном Крыму в прошлом году приобрела жена депутата "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого. Какую цену заплатила Наталья Балицкая за 90 квадратов в Севастополе, декларация народного избранника умалчивает", - говорится в статье.

Также семья Балицьких приобрела в прошлом году шесть воздушных судов. Однако депутат не указал и их стоимость. При этом известно, что задекларированные им модели самолетов Cessna Model 172 RG и Beech BE76 Duchess в сети можно найти как минимум по 50 тысяч долларов за каждое.

В то же время, как отмечается в материале, приобретение малой авиации не отразилось на сбережениях депутата. Балицкий задекларировал за 2016 год "беспроцентную возвратную финансовую помощь" от ООО "Российско-украинское совместное научно-производственное предприятие "Агринол" на 1,5 миллиона гривен и еще миллион от богатой родственницы, Нины Балицкой.

Евгений Балицкий
Евгений Балицкий

Как сообщалось, представитель президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко задекларировала приобретение права на автомобиль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 года выпуска за 2 миллиона 430 тысяч гривен.

Луценко объяснила, что купила новый Mercedes за деньги с продажи предыдущего авто и сбережений.

Полный текст статьи читайте по ссылке.

Украинская правда

Темы: Оппозиционный блок Верховная Рада декларации Крым
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