Боевики ОРДЛО вновь запретили медикам общаться с ОБСЕ

324 просмотра
0
Вторник, 23 мая 2017, 11:20

Медики в Луганской городской больнице №2 отказали общаться с патрулем Специальной мониторинговой миссии, ссылаясь на то, что для этого нужно письменное разрешение боевиков.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

"21 мая команда СММ посетила Луганскую городскую больницу №2 для уточнения сообщений о зарегистрированном в Обозном случае, где якобы пострадал мирный житель. Медработники сообщили, что СММ должна получить письменное разрешение от членов "ЛНР", чтобы иметь возможность уточнять информацию об этом случае", - говорится в отчете.

Кроме того, Миссия зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня с вечера 19 к вечеру 20 мая в Донецкой области - ориентировочно 550 взрывов в сравнении с примерно 310 взрывами, зафиксированными в прошлом отчетном периоде. А с вечера 20 до вечера 21 мая СММ зафиксировала примерно 370 взрывов.

В Луганской области с вечера 19 к вечеру 20 мая Миссия также констатировала увеличение нарушений режима прекращения огня - 46 взрывов против 5 в предыдущем отчетном периоде. А с вечера 20 до вечера 21 мая патруль зафиксировал 86 взрывов.

Как известно, в отчете ОБСЕ по состоянию на 15 мая 2017 СММ сообщала, что медики в Макеевке отказались говорить с членами ОБСЕ о погибшем мирном жителе, ссылаясь на то, что для этого нужно письменное разрешение боевиков.

Темы: ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ОБСЕ заявляет, что боевики ОРДО камнями препятствовали патрулю 19 мая 2017, 09:17
На заседании ОБСЕ говорили о депортации крымских татар 19 мая 2017, 06:38
Боевик бросил предмет, вероятно дымовую гранату, в патруль ОБСЕ 18 мая 2017, 11:09
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Рада ввела квоты на ТВ: 75% эфира – на украинском
Жена оппоблоковца Балицкого купила квартиру в оккупированном Крыму
В Раде ещё нет анонсированных ГПУ представлений на депутатов
Киев предложит конкретные шаги по освобождению заложников
Все новости
Сила духа

Как девушка с рассеянным склерозом мечтает жить ради любви

Афиша на 19-21 мая

Книжный Арсенал, устрицы, фильмы Дэвида Линча, Strichka Festival...