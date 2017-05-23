Геращенко предлагает закрыть доступ к информресурсам ОРДЛО

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Вторник, 23 мая 2017, 11:45

Совет национальной безопасности и обороны должен рассмотреть также вопрос введения запрета на доступ пользователей Интернета к информационным ресурсам незаконных самопровозглашенных формирований "Л/ДНР".

Такое мнение высказала вице-спикер парламента, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в ходе конференции "Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны", передают "Українські новини".

"В контексте борьбы за умы очень важна информационная политика... У меня есть большой вопрос: почему сепаратистские сайты свободно работают в Украине? У нас журналисты на них ссылаются...", – высказалась Геращенко.

"Конечно, есть вопрос к СНБО, почему этот вопрос не рассматривали во время очевидно правильной дискуссии о российских сайтах... Очевидно, мы будем направлять соответствующие запросы от народных депутатов к СНБО, профильному министерству", - сказала она.

Первый вице-спикер Рады также отметила, что кроме информационной политики для реинтеграции оккупированных территорий чрезвычайно важны вопросы безопасности и гуманитарной политики.

15 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Президент Порошенко заявил, что санкции в отношении России, в частности их последнее расширение, могут быть пересмотрены после выхода российских войск с территории Украины.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Темы: санкции СМИ интернет
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