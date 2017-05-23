Сюмар: Голосование квот на ТВ пытались сорвать медиасобственники
Председатель комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар утверждает, что некоторые владельцы медиа пытались сорвать голосование изменений в закон о введении для общенациональных телеканалов 75% квот эфира на государственном языке.
Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады во вторник, отвечая на вопросы журналистов.
"Да, ко мне подходили депутаты, которые говорят, что получали смски, что часть людей просто встала и ушла из зала", – отметила она.
"Очевидно, что попытки это сорвать, но, как видите, у владельцев телеканала Интер сегодня нет контроля над украинским парламентом", – добавила депутат.
Как сообщалось, 23 мая Верховная Рада приняла законопроект, устанавливающий обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема.
Роман Кравец, УП
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