Савченко просит Порошенко ветировать отмену ее закона

Народный депутат Надежда Савченко убеждена, что отмена закона Савченко противоречит Конституции и просит президента ветировать это решение Рады.

Об этом говорится в письме Савченко президенту Порошенко, текст которого она обнародовала на своей странице в facebook.

Савченко считает, что решение Рады от 18 мая об отмене так называемого закона Савченко нарушает действие ст. 22 Конституции Украины. Как отмечает депутат, "при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод".

Поэтому Савченко просит Порошенко наложить вето на решение парламента отменить ее закон.

"Обращаю внимание Президента Украины как гаранта Конституции Украины, что он должен применить право вето в отношении проекта закона, который был принятого 18 мая чтобы не допустить нарушения конституционных прав украинский", - отметила Савченко.

Она также обратилась к Уполномоченному по правам человека с предложением обратиться по этому поводу в КС.

Как известно, 18 мая Верховная Рада отменила так называемый "закон Савченко", который предусматривает зачисление однажды предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Украинская правда