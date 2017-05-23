Луценко оставил представление на одного нардепа, еще два вернул в САП

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Вторник, 23 мая 2017, 14:31
Геннадий Бобов
procherk.info

Представление на привлечение к ответственности "радикала" Андрея Лозового и нардепа "Народного фронта" Евгения Дейдея вернули в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом сообщает во вторник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, в парламент направят одно представление - на депутата от партии "Видродження" Геннадия Бобова.

"Изучив материалы трех представлений на народных депутатов в части фактажа, сегодня было принято решение направить в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Геннадия Бобова", – пишет Сарган.

"Еще два представления на нардепов А.Лозового и Е.Дейдея генпрокурор Юрий Луценко вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку", – добавляет пресс-секретарь.

Как известно, 19 мая генеральный прокурор Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду на снятие депутатской неприкосновенности с трех депутатов: Андрея Лозового (Радикальная партия) подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов, Геннадия Бобова ("Видродження") – в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея ("Народный фронт") – в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует только дела Дейдея и Лозового.

Лозовой назвал это тогда "политической расправой". Позже нардеп заявил, что подал в суд на генпрокурора.

Бобов заявил, что все обвинения против него безосновательны.

Дейдей отверг обвиненияв незаконном обогащении и заявил, что готов отстаивать свою невиновность.

Украинская правда

Темы: неприкосновенность Генпрокуратура
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