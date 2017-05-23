Призывников из оккупированного Крыма отправляют служить за границы полуострова

489 просмотров
0
Вторник, 23 мая 2017, 14:41

В незаконно аннексирована Крыму группу призывников "Весна-2017" отправляют служить за границы полуострова.

Об этом пишут Крым.Реалии, ссылаясь на сообщение пресс-службы Черноморского флота России.

"В четверг, 25 мая, состоится первая отправка призывников призыва "Весна-2017" из Севастопольского военного комиссариата для прохождения службы за пределами Республики Крым и Севастополя", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 апреля в России началась военная призывная кампания, во время которой крымчан заставят служить во всех регионах РФ, а не только на полуострове, как раньше.

По словам начальника организационно-мобилизационного управления штаба Южного военного округа РФ Андрея Колесова, в 2017 году в российскую армию из аннексированного Крыма пойдут служить почти 5 тысяч призывников.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест по поводу призыва крымчан в российскую армию.

Темы: Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Чубаров об аннексии: У Кремля был план провокаций побоища в Крыму 23 мая 2017, 14:27
Чубаров: Был период, когда можно было остановить захват Крыма 23 мая 2017, 13:39
Жена оппоблоковца Балицкого купила квартиру в оккупированном Крыму 23 мая 2017, 11:12
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко подпишет языковые квоты на телевидении
Луценко оставил представление на одного нардепа, еще два вернул в САП
Савченко просит Порошенко ветировать отмену ее закона
Чубаров: Был период, когда можно было остановить захват Крыма
Все новости
"Национальная фильма"

Как украинцы снимали кинооперы в Америке

Светлоград, которого нет

Как двое подростков создают скейтпарк в Лисичанске