СБУ: Россия активизировала фейковые "громады" в Украине с 2012 года

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Вторник, 23 мая 2017, 14:45

Российские спецслужбы пытаются активизировать сепаратистские настроения в различных регионах Украины и дестабилизировать ситуацию при помощи фейковых территориальных громад.

Такую информацию сообщил представитель Службы безопасности Украины Игорь Гуськов, брифинг которого транслировал Украинский кризисный центр.

"Они (псевдогромады – ред.) искусственно созданы спецслужбами РФ", – заявил он, сообщает Лига.net.

По словам Гуськова, первые факты использования в Украине спецслужбами соседнего государства таких "громад" отмечались еще в 2007 году, а активизация ячеек сепаратистов началась в 2012 году.

Сейчас в СБУ выделяют три основных направления: "Мы их четко видим, они не пересекаются и не препятствуют друг другу".

"Первое – территориальные громады публичного права. Они выступают под маской организаций. Второе – псевдотерриториальные громады, которые категорически против, чтобы их регистрировали. И третье – это "казацкие" организации: о них мало говорят, но на сегодня их зарегистрировано более двухсот", – уточнил Гуськов.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что развязанная Россией гибридная война охватывает все регионы Украины и симулирует сепаратистские движения.

15 мая 2017 года СБУ задержала на юге страны Николая Дульского – вербовщика "спящей армии", выполнявшего указания из России,  лидера группы радикалов "Наждак".

Темы: Росcия провокации СБУ
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