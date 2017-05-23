Оппоблок уже собирается в КС из-за закона о языковых квотах

206 просмотров
0
Вторник, 23 мая 2017, 15:16

Оппозиционный блок начал сбор подписей под обращением в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон о языковых квотах на телевидении.

Об этом говорится в заявлении Оппозиционного блока.

Оппоблок заявляет, что новый закон расколет общество. "Оппозиционный блок голосовал против закона о языковых квоты на телевидении. Наша партия отстаивает права и свободы всех граждан Украины, независимо от их национальной, религиозной и этнической принадлежности", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, во вторник Верховная Рада приняла закон о том, что не менее 75% контента телекомпании должны транслировать на украинском языке. Он вступит в силу через 4 месяца, кроме того, еще год в Украине смогут снимать и показывать телепродукт на русском.

Порошенко уже заявил, что подпишет этот закон. Председатель комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар заявила, что некоторые владельцы медиа, намекая на телеканал Интер, пытались сорвать голосование по этому закону.

Как известно, совладельцем телеканала Интер является экс-глава Администрации президента Януковича, а ныне нардеп от Оппоблока Сергей Левочкин.

22 мая СБУ не пустила в Украину российского политтехнолога, которого называли фактическим руководителем информационной службы Интера, гражданина РФ Игоря Шувалова.

Украинская правда

Темы: Оппозиционный блок
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Жена оппоблоковца Балицкого купила квартиру в оккупированном Крыму 23 мая 2017, 11:12
"Опоблок" заплатил Манафорту $ 1 млн 23 мая 2017, 02:01
"Опоблок" не будет удаляться из российских соцсетей 19 мая 2017, 17:28
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко подпишет языковые квоты на телевидении
Луценко оставил представление на одного нардепа, еще два вернул в САП
Савченко просит Порошенко ветировать отмену ее закона
Чубаров: Был период, когда можно было остановить захват Крыма
Все новости
"Национальная фильма"

Как украинцы снимали кинооперы в Америке

Светлоград, которого нет

Как двое подростков создают скейтпарк в Лисичанске