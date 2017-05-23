Мосийчук принес в НАБУ, САП и ГПУ заявление на Лёвочкина

Народный депутат фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук обратился в антикоррупционные органы и Генеральную прокуратуру с заявлением о незаконном обогащении и неуплате налогов заместителем председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергеем Лёвочкиным.

Об этом он сам заявил в ходе пленарного заседания Верховной Рады во вторник, передает "Интерфакс-Украина".



"Стало модным говорить о незаконном обогащении, вносить представления на депутатов, расследовать и тому подобное... Вчера я обратился в НАБУ, САП и Генпрокуратуру с заявлением об уголовном правонарушении со стороны Лёвочкина относительно неуплаты налогов и незаконного обогащения. Посмотрим, как расследуют", – сказал он.