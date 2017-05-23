В СБУ настаивают, что не следят за политиками

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Вторник, 23 мая 2017, 16:46

В СБУ настаивают, что не следят за политиками и представителями общественно-политических объединений.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook, комментируя заявление нардепа от "Самопомощи" Егора Соболева.

"Служба безопасности Украины не следит за политиками и представителями общественно-политических объединений, не препятствует им, а также не вмешивается в их деятельность", - написала она.

"Мы не наблюдаем за встречами политиков с избирателями и тем более не позволяем себе, как Вы заявили, оказывать давление на студентов и преподавателей", - добавила она.

Гитлянская сообщила, что СБУ проверит информацию, изложенную Соболевым и пришлет ему результат.

Ранее, в своем посте в Facebook Соболев заявил, что СБУ во многих городах проводит наблюдения за его деятельностью.

Украинская правда

Темы: СБУ Верховная Рада прослушка
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