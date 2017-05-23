Боевики из "Градов" обстреляли Авдеевку, есть раненый

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Вторник, 23 мая 2017, 16:59

Террористы ОРДО из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли Авдеевку Донецкой области. Один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Авдеевка. Боевики из "Градов" обстреляли старую часть города. Снаряды попали в дом на ул. Колосова, 96", - написал он.

По словам полицейского, в этом доме никто пострадал, но на ул. Лермонтова, 45 ранение в голову получил мужчина.

На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.

Как сообщалось, с наступлением сумерек 22 мая российско-террористические войска значительно увеличили свою огневую активность на отдельных участках линии столкновения, применив запрещенное минскими соглашениями вооружение. В частности, боевики выпустили по меньшей мере полтора десятка реактивных снарядов из РСЗО "Град" по позициям ВСУ в районе Опытного, вблизи Авдеевки.

Украинская правда

Темы: Авдеевка Донбасс АТО чрезвычайное происшествие
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