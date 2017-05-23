Суд оккупантов запретил вызывать в Крым Чубарова

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Вторник, 23 мая 2017, 17:45

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не разрешил защите замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза вызвать на допрос главу Меджлиса Рефата Чубарова по "делу Чийгоза" в аннексированный Крым.

Об этом сообщил адвокат обвиняемого Николай Полозов в комментарии Крым.Реалии.

"Ходатайство было заявлено вчера, по закону суд был обязан рассмотреть это ходатайство, но судьи под надуманным предлогом взяли паузу, чтобы те кураторы политические, которые это дело ведут – обсудили этот важный вопрос обсудили", – прокомментировал Полозов.

Он также заявил, что по его мнению решение относительно Чубарова является политически мотивированным.

"Можно ли на территорию запустить человека, который изгнан. Какие будут политические издержки, если его пустят в Крым? Учитывая обстоятельства, они приняли решение отказать в вызове ключевого свидетеля – это дискредитация суда. Они посчитали, что это меньшее зло, чем понести политические издержки того, чтобы допустить "главнейшего врага" крымских чиновников обратно в Крым", – добавил Полозов.

Как известно, 15 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время пресс-конференции в Киеве заявил, что готов стать свидетелем защиты по делу своего заместителя Ахтема Чийгоза. Чубаров зачитал заявление, в котором дал согласие на вызов себя в качестве свидетеля на заседание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма.

Темы: крымские татары Крым
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