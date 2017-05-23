Кипрские офшорки обжаловали конфискацию "денег Януковича"

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Вторник, 23 мая 2017, 17:49
gazeta.ru

7 кипрских компаний - держателей облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения.

Об этом "Українським Новинам" сообщил их адвокат Дмитрий Щербина.

"На протяжении 12-17 мая были поданы апелляционные жалобы в Апелляционный суд Донецкой области с ходатайствами о восстановлении сроков апелляционного обжалования", - сообщил адвокат.

Он отметил, что суд не предоставил защите возможности ознакомится с материалами дела.

Также защита утверждает, что не была извещена и не участвовала в судебном процессе по делу бывшего директора компании "Газ Украина - 2020" Аркадия Кашкина, в приговоре которого была прописана спецконфискация 1,5 млрд долларов третьих лиц.

Напомним, 28 апрелся стало известно, что суд последней инстанции дал разрешение на конфискацию арестованных 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщалось, президент Порошенко заявляет, что жалобы на решение суда о конфискации в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения, отсутствуют.

Министерство финансов заявляет, что ценные бумаги в государственном Ощадбанке на 1,1 млрд долларов, которые были конфискованы по решению Краматорского городского суда Донецкой области в конце апреля, были погашены в конце 2016 года.

Экономическая правда

Темы: Янукович
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