Министр юстиции Павел Петренко обвинил Интерпол в политической ангажированности.

Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

"На самом деле есть элемент политики в деятельности Интерпола, к сожалению", - заявил Петренко, комментируя снятие с международного розыска ряда чиновников времен бывшего Президента Виктора Януковича.

По словам Петренко, некоторые страны-члены Интерпола, в частности Россия, в течение нескольких лет нарушают международное законодательство и не выдают преступников по запросам других государств.

При этом указанные страны сохраняют свой мандат и влияют на решения Интерпола в целом.

Петренко негативно оценил подобное влияние на деятельность организации.

Как известно, Интерпол снял с международного розыска Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, его сына Александра Януковича, а также бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главу Администрации Президента Андрея Клюева.

Кроме того, Интерпол отказался объявить в розыск депутата Верховной Рады Александра Онищенко ("Воля народа").

В свою очередь Генеральная прокуратура намерена добиться от Интерпола объявления в международный розыск Януковича, Клюева и Онищенко.

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