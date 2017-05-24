Партию Саакашвили создали люди нардепа Голубова

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Среда, 24 мая 2017, 00:36

Партию "Блок Михеила Саакашвили" создали люди народного депутата от БПП Дмитрия Голубова.

Как сообщалось, партия была зарегистрирована на имя Евгения Гофмана, который на местных выборах в 2015 году в Одессе был единственным кандидатом от партии "Молодь до влади".

Руководителем партии "Молодь до влади" является Валентин Скрипец.

Кроме того, Скрипец вместе с Голубовым являются учредителями в "Общественная организация "Общественная приемная народного депутата Дмитрия Голубова в городе Киеве". При этом Голубов – руководитель, а Скрипец – помощник-консультант.

Также известно, что Скрипец работает по срочному договору на постоянной основе.

То есть можно увидеть связь между Гофманом, Скрипцем, партией "Молодь до влади" и Голубовым.

Как известно, ранее экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе сообщил, что в Украине зарегистрирована партия "Блок Михеила Саакашвили". При этом он подчеркнул, что партия не имеет  никакого отношения ни к бывшему председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили, ни к членам его команды.

Украинская правда

Темы: Саакашвили
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