Маккейн призвал Трампа извиниться, если связи с РФ подтвердятся

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Среда, 24 мая 2017, 03:18

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа извиниться перед американцами, в случае, если подтвердятся его связи с Россией.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Мы не надеемся на идеальных людей, и мы очень прощающая нация", - заявил Маккейн.

Он также сравнил сообщения о том, что Трамп просил высших должностных лиц разведки публично опровергнуть доказательства сотрудничества между членами его команды с "тревожным" вторжением России, с сюжетом "паршивого фильма".

Он отметил, что такие сообщения являются лишь последними откровениями в целом ряде сенсаций по поводу расследования связей предвыборной кампании Трампа с РФ.

Маккейн добавил, что постоянный приток новых новостей на эту тему "поглощает внимание" и отвлекает от важного вопроса нацбезопасности, стоящего перед США.

Темы: США Трамп
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