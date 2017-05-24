В МВД создали управление мониторинга соблюдения прав человека

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Среда, 24 мая 2017, 03:44

В Министерстве внутренних дел создали управление мониторинга соблюдения прав человека.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В структуре Министерства внутренних дел создано Управление мониторинга соблюдения прав человека. Задачей этого подразделения является мониторинг, изучение и анализ проблемных вопросов, связанных с нарушением прав человека в деятельности МВД и центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел Украины, в соответствии с международными стандартами в области правоохранительной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Консультативной миссии ЕС предложили экспертную поддержку на этапе определения приоритетных направлений деятельности подразделения, разработки квалификационных требований к кандидатам на должности в подразделение и механизмов налаживания коммуникации внутри и за пределами ведомства.

Темы: МВД
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