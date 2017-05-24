Разведка в Пентагоне: Война на Донбассе продолжится и в 2018 году

Военная разведка США прогнозирует, что Минские соглашения останутся невыполненными в течение 2018 года, немасштабные боевые действия вдоль линии фронта на Донбассе продолжатся.

Об этом говорится в докладе директора Агентства военной разведки Пентагона генерал-лейтенанта Винсента Стюарта, который он представил перед Комитетом Сената США по вопросам Вооруженных сил, передает "Укринформ".

"Конфликт на востоке Украины между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинским правительством, вероятно, сохранится в течение следующего года, в то время, как надежды по поводу полной имплементации Минских соглашений омрачаются", - подчеркнул он.

Стюарт отметил, что РФ "вряд ли откажется от дестабилизирующих действий на Донбассе".

"Насилие вдоль линии столкновения, вероятно, будет оставаться ограниченным до уровня небольших боев, хотя Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта", - сказал он.

Он также обратил внимание на вложение Россией ресурсов в модернизацию военного потенциала.