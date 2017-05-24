Сутки в АТО: Боевики били из "Градов", один военный ВСУ ранен

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Среда, 24 мая 2017, 06:47

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 53 раза открывали огонь по украинским силам, в результате чего один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Приморском направлении террористы били 29 раз.

"В частности, вчера вечером противник дважды обстрелял наши позиции в районе Широкино из 120-мм минометов, выпустив два десятка смертоносных снарядов. С наступлением сумерек враждебные обстрелы невысокой интенсивности с применением гранатометов и стрелкового оружия зафиксированы вблизи Талаковки, Гнутово, Новотроицкого и Водяного", - говорится в сообщении.

С западных окраин Донецка боевики открывали огонь из 82 мм минометов по силам АТО возле Марьинки и Красногоровки.

На Донецком направлении сепаратисты 13 раз открывали огонь. Вечером во вторник боевики обстреляли опорные пункты ВСУ в южном пригороде Авдеевки из РСЗО "Град" и 120 мм минометов.

"Во время этого обстрела несколько реактивных снарядов боевики выпустили по жилищному сектору Авдеевки, в результате чего один местный житель был ранен, 4 частные дома - разрушены до основания, еще более десятка сооружений – повреждены", - сообщили в штабе.

Позже на этом участке боевики дважды били из ствольной артиллерии калибра 152 мм. Из 120 мм минометов они обстреляли украинские укрепления возле Песков.

На Луганском направлении зафиксировано 11 обстрелов.

"После 18.00 и до полуночи НЗФ открывали огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Новоалександровки и Новозвановки из крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинских защитников у Крымского и Валуйского", - говорится в сообщении.

Темы: АТО Донбасс Вооруженные силы
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