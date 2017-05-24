СМИ: Трамп нанял адвоката из-за расследования его связей с РФ

355 просмотров
0
Среда, 24 мая 2017, 07:38

Президент США Дональд Трамп нанял частного адвоката, который будет защищать его в ходе расследования о связях предвыборной кампании с Россией 2016 году.

Об этом сообщает телеканал FOX Business со ссылкой на два источника.

Нью-йоркский адвокат Марк Касовиц является основателем фирмы Kasowitz, Benson, Torres LLP. Она уже представляла интересы Трампа во многих делах, включая сделки с недвижимостью, развод и обвинения в мошенничестве в Trump University.

Как сообщает канал, адвокат известен своим жестким стилем в судебных разбирательствах и перепалками с журналистами, обвинявшими Трампа. Он был адвокатом американского президента в судебном разбирательстве, когда он подал в суд на журналистов, сообщивших со ссылкой на источники, что тот не миллиардер. Однако то дело Касовиц проиграл.

Кроме того, Касовиц требовал опровержений и исправлений от газеты The New York Times, которая критически освещала Трампа во время президентской кампании 2016 года.

Касовиц отказался комментировать эту информацию. Пресс-секретарь Белого дома также не дал комментариев.

Темы: США Трамп
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Разведка в Пентагоне: Война на Донбассе продолжится и в 2018 году 24 мая 2017, 06:12
Маккейн призвал Трампа извиниться, если связи с РФ подтвердятся 24 мая 2017, 03:18
США приговорили украинского хакера к 2,5 годам тюрьмы 23 мая 2017, 12:58
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хроника 24 мая. Пискун отказывается уходить от Ющенко и битва за региональный русский
Сутки в АТО: Боевики били из "Градов", один военный ВСУ ранен
Партию Саакашвили создали люди нардепа Голубова
Решение суда о конфискации "денег Януковича" отсутствует в Реестре
Все новости
Путешествия

Александр Педан запустил сервис для планирования путешествий по Украине

BeVerySpecial

Хозяйка бара “Буду позже” Валерия Нойман — о своем деле, алкоголе и тату