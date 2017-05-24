Польские и украинские специалисты обсудят вопрос памятников
Представители польского и украинского Институтов национальной памяти в ближайшее время обсудят вопрос украинских и польских памятников.
Об этом сообщил руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович по результатам разговора с главой польского Института национальной памяти Ярославом Шареком, состоявшегося 23 мая.
"Самое важное: договорились в начале июня провести встречу компетентных представителей для решения вопроса украинских и польских памятников", – написал он в Facebook.
"Этим должны заниматься специально уполномоченные государственные органы, а не общественные активисты или местные власти", – добавил Вятрович.
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