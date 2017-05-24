Польские и украинские специалисты обсудят вопрос памятников

Представители польского и украинского Институтов национальной памяти в ближайшее время обсудят вопрос украинских и польских памятников.

Об этом сообщил руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович по результатам разговора с главой польского Института национальной памяти Ярославом Шареком, состоявшегося 23 мая.

"Самое важное: договорились в начале июня провести встречу компетентных представителей для решения вопроса украинских и польских памятников", – написал он в Facebook.

"Этим должны заниматься специально уполномоченные государственные органы, а не общественные активисты или местные власти", – добавил Вятрович.