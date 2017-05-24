Соболев объяснил, почему Луценко передумал лишать неприкосновенности Дейдея и Лозового

4954 просмотра
0
Среда, 24 мая 2017, 11:27

Нардеп и председатель антикоррупционного комитета Егор Соболев назвал сомнительной сделкой действия генпрокурора Юрия Луценко относительно возвращения в САП дел о коррупции депутатов Евгения Дейдея и Андрея Лозового.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады в среду.

По словам Соболева, САП и НАБУ обратились к Луценко с просьбой сделать представление в парламент на лишение депутатской неприкосновенности нардепа Дейдея, подозреваемого в незаконном обогащении. Однако Луценко сделал встречное предложение – включить в соответствующее обращение к Раде также депутатов Лозового и Геннадия Бобова, у которых тоже расхождения в декларациях. Но следователи антикоррупционной прокуратуры и НАБУ не вели дело против Бобова, а подозрение в незаконном обогащении Лозового еще не подготовили.

Однако, отметил Соболев, это не помешало Луценко написать в Facebook, что ГПУ совместно с САП и НАБУ подготовили представление на привлечение к уголовной ответственности всех трех народных депутатов – Дейдея, Лозового и Бобова.

"Люди говорят: Хорошо, что Генеральная прокуратура вместе с антикоррупционными бюро и прокуратурой делают такую работу, мы их поддерживаем", - объяснил нардеп, чего добивался и достиг глава ГПУ.

Но, говорит Соболев, затем Луценко неожиданно меняет тактику – он решает не подавать в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности Дейдея и Лозового, а концентрируется только на Бобове.

При этом председатель антикоррупционного комитета подчеркнул, что материалы на Бобова собирали не САП и НАБУ, а Служба безопасности Украины и Генпрокуратура.

"Поэтому на посту генерального прокурора мы имеем высококвалифицированного мошенника и гения политиканства", - резюмировал Егор Соболев.

Как сообщалось, 19 мая генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в Верховную Раду относительно снятия неприкосновенности с трех депутатов: Андрея Лозового (Радикальная партия), которого подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов, Геннадия Бобова ("Возрождение", уклонение от уплаты налогов и декларирование недостоверной информации) и Евгения Дейдея ("Народный фронт" незаконное обогащение).

При этом Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует только дела Дейдея и Лозового.

После этого в ГПУ заявили, что представление на привлечение к ответственности Лозового и Дейдея вернули в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, а в парламент направят лишь представление на депутата Бобова.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Соболев Луценко Генпрокуратура Верховная Рада неприкосновенность
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Соболев после обвинений Матиоса показал справку из военкомата 8 апреля 2017, 20:07
Матиос обвинил Соболева в подделке военного учетного дела 7 апреля 2017, 23:29
Соболев видит два пути развития событий с аудитором НАБУ 21 марта 2017, 12:15
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Силовики проводят более 400 обысков у налоговиков в 15 областях
Гройсман согласен на отставку министра Кутового
ГПУ ведет расследование против первого замдиректора НАБУ – СМИ
Имя Павла Шеремета впишут в Мемориал журналистам в Вашингтоне
Все новости
Сила духа

Девушка с рассеянным склерозом мечтает жить ради любви

"Cпи спокойно"

Волонтеры создали приложение-будильник, который собирает деньги для АТО