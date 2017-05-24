Гройсман согласен на отставку министра Кутового

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Среда, 24 мая 2017, 11:46
Дмитрий Ларин, УП

Премьер-министр Владимир Гройсман "уважает решение" министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового уйти в отставку.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

"Наш коллега вчера принял решение оставить должность министра аграрной политики. Я сразу на это отреагировал. Мне очень жаль, что он принял такое решение (уволиться – ред.), но я глубоко уважаю это решение. Он решил поработать в инвестиционной сфере. Глубоко убежден, что он будет и далее взаимодействовать с правительством", - сказал глава Кабмина.

Премьер охарактеризовал Кутового как "надежного профессионала".

По словам главы правительства, сейчас надо начать консультации с коалицией о принятии необходимых решений в Верховной Раде относительно отставки министра и кандидатур на освободившуюся должность.

"Сектор является чрезвычайно важным, и поэтому я надеюсь, что в ближайшее время ситуация будет решена", - резюмировал премьер.

Как известно, 23 мая министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой написал заявление об отставке.

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Украинская правда

Темы: Гройсман Кабинет министров увольнение
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