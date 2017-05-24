Силовики проводят более 400 обысков у налоговиков в 15 областях

Правоохранители проводят более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках одномоментной антикоррупционной операции, задержанные будут доставляться вертолетами в Киев.

Об этом на брифинге в среду в аэропорту "Киев" сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент более 1700 сотрудников Нацполиции и около 500 военных прокуроров проводя 454 обыска на территории 15 областей государства. Происходит одномоментное задержание ряда людей, которые сейчас в связи с необходимостью их доставки в суд для избрания меры пресечения будут доставляться авиатранспортом прямо сюда для вручения подозрения здесь и отправки их в Печерский райсуд для рассмотрения по сути наших ходатайств об избрании меры пресечения – ареста", – сказал прокурор.

По словам Матиоса, уже задержаны 23 экс-руководителя налоговых органов.

Прокурор отметил, что обыски в областных налоговых проходят по делу о налоговых площадках, связанных с экс-министром налогов и сборов Александром Клименко.

"24 мая 2016 года по решению генпрокурора, экономический блок преступной организации Януковича был передан на расследование в Главную военную прокуратуру, часть военных производств уже направлена в суд, по экс-министру доходов и сборов Клименко уже начато досудебное расследование и он уже привлечен к уголовной ответственности за 3 млрд незаконно возмещенных НДС", – напомнил Матиос.

"Сейчас происходит операция в отношении первых руководителей и их заместителей всех 15 областных управлений министерства доходов и сборов на тот момент, так называемых государственных налоговых администраций, которые были прямо причастны к организации функционирования так называемых налоговых площадок, в результате чего государство недополучило…97 млрд. грн.", – обьяснил он.