Кабмин рассмотрит 12 кандидатур на аудитора НАБУ

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Среда, 24 мая 2017, 11:49

Правительство рассмотрит 12 кандидатур на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро, из которых выберт одного.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер Владимир Гройсман.

Он напомнил, что два месяца назад, 17 марта, правительство объявило, что все желающие могут подать свои предложения и выставить свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ.

По состоянию на 24 мая в Кабинет министров поступили предложения от 12 кандидатур: 7 от украинцев, 5 - иностранных граждан.

"Наша задача заслушать всех кандидатов", - отметил Гройсман. Он напомнил, что Кабмин будет делать это в прямом эфире.

Как известно, Кабмин 19 марта начал отбор своего аудитора для НАБУ.

Общественные организации предложили Кабинету министров 9 кандидатур на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ.

Как известно, Кабмин 19 марта 2017 года начал отбор своего аудитора для НАБУ.

Общественные организации предложили Кабинету министров 9 кандидатур на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ.

21 марта Верховная Рада не смогла назначить одного из трех аудиторов для Национального антикоррупционного бюро. Раде предлагались кандидатуры Роберта Сторча и Найджела Брауна.

Согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров
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