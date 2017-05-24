В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранен боец

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, 1 боец ранен.



Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в среду.



"За прошедшие сутки погибших в рядах ВСУ в результате боевых действий, к счастью, нет, 1 воин получил ранения в Авдеевке во время обстрела", – сказал полковник.



Украинская правда