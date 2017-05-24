Луценко объяснил, почему Януковича еще не судят за Майдан

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Среда, 24 мая 2017, 12:55

Генпрокуратура намерена передать в суд дело о преступлениях бывшего президента Виктора Януковича против участников Евромайдана сразу после приговора суда по делу о госизмене.

Об этом во время своего выступления в Раде с отчетом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Дело по предъявлению обвинительного акта Януковичу и Захарченко по организации беспорядков на Майдане против мирных демонстрантов будет направлено в суд сразу после рассмотрения дела о государственной измене", - отметил Луценко.

Генпрокурор пояснил, что согласно законодательству, если против одного человека направляются в суд два дела, то дела должны объединить. Поэтому, чтобы этого не произошло, чтобы не затягивать время, ГПУ ждет приговора по делу о госизмене. "Мы дождемся этого приговора и сразу на следующей неделе подаем дело в отношении следующего преступления - против Майдана", - заявил генпрокурор.

При этом Луценко назвал решение Интерпола по Януковичу политизированным.

Говоря о делах о коррупции Януковича, Луценко отметил, что сейчас против Януковича и его окружения есть 10 производств по коррупции, в ключевых случаях уже закончено досудебное следствие.

При этом Луценко заявил, что всего за преступления во время Евромайдана уже осуждены 42 человека.

Как известно, Интерпол прекратил розыск бывшего президента Виктора Януковича.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Янукович Луценко
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