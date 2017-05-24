Луценко пожаловался: Дел тысячи – не хватает судей

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Среда, 24 мая 2017, 13:26

В Украине не хватает судей для рассмотрения всех производств, поступающих в суд.

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко во время отчета в Верховной Раде.

"Правдой является то, что соотношение направленных в суд производств и судебных полученных приговоров является абсолютно неприемлемым", - сказал он.

"В 2015 году правоохранительными органами в суд было направлено 1696 дел. Завершено судебных слушаний приговору – 755. В 2016 году направляем 1739 дел, получаем 492 приговоры. В текущем году отправляем 700 новых производств, получаем 230 решений... Из всех этих приговоров только 104 лица получили реальный срок наказание в виде лишения свободы", - сказал он.

Луценко заявил, что одной из причин такой "кризисной ситуации является численность судей в судах".

"Например, в Дарницком, Оболонском, Подольском районных судах столицы есть лишь 4 судьи, 5 судей в Голосеевском, Печерском, Соломенском районных судах. Весь вал дел против чиновников, который идет в Печерский суд должны рассматривать 5 судей", - сказал Луценко.

"При этом за 2016 и текущий год количество уголовных производств, поступивших на рассмотрение судей, местами достигает тысячи. Соломьянський суд - 2269 дел, Дарницкий - 1163, Печерский - 857. У нас просто банально некому рассматривать дела и выносить приговоры", - добавил он.

Луценко заявил, что для решения этой проблемы необходимо создать специализированную палату в существующем уголовном суде по рассмотрению дел категории А.

"Этот антикоррупционный суд из новых судей, избранных через открытые тесты с участием общественности, может уже до конца этого года запустить настоящий механизм справедливости в судах", - сказал он.

Как известно, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что без создания Антикоррупционного суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет.

Украинская правда

Темы: Луценко суд
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