Нардеп Бобов опровергает слова Луценко, вины не признает

Народный депутат из группы "Видродження" Геннадий Бобов опровергает заявление генпрокурора и говорит, что не признает своей вины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Против меня сегодня ведется грязная кампания. Одним из ее элементов являются безосновательные обвинения. Я всегда честно декларировал все свои доходы многие годы. Суть претензий ко мне не в нарушении законодательства. Это политическое давление и давление на бизнес моей семьи", - сказал Бобов.

Бобов заявляет, что своими заявлениями ГПУ нанесла его репутации вред, и он уже обратился с соответствующим заявлением в ГПУ.

Как известно, генпрокурор Луценко заявил, что Бобов признал свою вину и собирается заплатить миллион долларов налогов.

"Мне сообщили, что депутат Бобов согласен с этим сообщением и платит в государственную казну более миллиона долларов неуплаченных налогов", - сказал он.

Украинская правда