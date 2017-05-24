В БПП говорят, что им не стыдно за выступление Луценко

2094 просмотра
0
Среда, 24 мая 2017, 14:57

Фракция БПП положительно оценила отчет генерального прокурора Юрия Луценко в парламенте.

Об этом в кулуарах Рады в среду заявил председатель фракции Артур Герасимов.

"Мы сегодня убедились, что сделали правильный выбор. Фракции БПП не стыдно за то, что она год назад делегировала на должность генпрокурора Юрия Луценко", - заявил он.

"То количество коррупционеров, дела которых переданы в суд и количество денег, которые вернула прокуратура свидетельствует о ее эффективности. Но с другой стороны, после выступления Луценко стало понятно, что вопрос судебной реформы сейчас имеет чрезвычайное значение", - добавил он.

В то же время в других фракциях были сдержаны в своих оценках.

В частности больше всего возмущался лидер Радикальной партии Олег Ляшко, у которого возникла словесная перепалка с Луценко в зале парламента.

"Только что с трибуны Верховной Рады генпрокурор Юрий Луценко доказал, что он политически ангажирован. Он на всю страну угрожал нашей фракции", - заявил Ляшко.

Также недовольным был депутат из фракции "Самопомощь" Роман Семенуха.

"Вы знаете, это было достаточно циничное выступление", - сказал он.

Кроме того, депутат из фракции "Батькивщина" Игорь Луценко назвал выступление Луценко профессиональным выступлением политика, но не генерального прокурора.

"Чрезвычайно профессиональный отчет политика. Генеральным прокурором Юрий Витальевич в полной мере не стал. Статьи еще путает ... Ну, это задатки, так сказать, обстоятельств его попадания на должность", - сказал он.

Как известно, в среду Луценко отчитывался в Верховной Раде за год работы.

Роман Кравец, УП

Темы: Луценко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Судьи КС отозвали показания против Януковича – Луценко 24 мая 2017, 14:50
Генпрокурор рассказал, как разворовали грант на систему е-декларирования 24 мая 2017, 14:37
Луценко – Ляшко: Дай бог, чтобы ваша фракция не уменьшилась 24 мая 2017, 14:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Судьи КС отозвали показания против Януковича – Луценко
КГГА: Экономически обоснованный тариф на метро 6,6 гривны
У следствия по делу Шеремета не было видео, которое имели журналисты
Генпрокурор заявил, что получил компромат на еще одного нардепа
Все новости
Это так просто

Как американец украинский мусор сортирует

Bla Bla Bar

Архитектор Сергей Махно – о своих любимых киевских заведениях