КПВВ "Марьинка" после обстрела возобновил работу

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Среда, 24 мая 2017, 15:12

Контрольный пункт въезда/выезда в Донецкой области возобновил работу после обстрела боевиками ОРДО в среду, 24 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, пишет Интерфакс-Украина.

"Пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ "Марьинка" восстановлено", - сообщили в пресс-службе пограничников.

Как сообщалось, ранее в среду, 24 мая, около 11:30 боевики открыли огонь в направлении КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре через линию разграничения сторон на Донбассе. Из-за этого украинские пограничники временно прекратили работу КПВВ.

Как известно, КПВВ "Гнутово" в пятницу, 19 мая, не работал, так как боевики ОРДО прекратили пропуск людей на своем блок-посту близ села Пищевик Донецкой области.

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