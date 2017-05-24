Луценко признал, что ему мешает отсутствие юридического образования

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Среда, 24 мая 2017, 15:44

Генеральный прокурор Юрий Луценко признался, что отсутствие юридического образования порой мешает ему в работе.

Об этом он сказал в Верховной Раде, отчитываясь о работе за год, сообщает "Укринформ".

"Я не склонен шутить при ответах на любую часть деятельности ГПУ, это слишком тяжелая и ответственная должность. Да, мне мешает отсутствие юридического образования. Это правда... и я должен иногда признавать свои ошибки", – сказал руководитель ГПУ.

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В то же время он отметил, что имеет достаточно политической воли и энергии, чтобы заставить юристов работать быстро и в рамках закона.

Луценко убежден, что следующим генпрокурором будет человек с юридическим образованием.

"Потому что я доломая карательную и политизированную систему ГПУ и сделаю из нее нормальную европейскую организацию, где каждый прокурор и следователь не будет испытывать никакого страха перед тем, что должен делать по закону", – отметил он.

Как известно, 12 мая 2016 года Верховная Рада 264 голосами дала согласие на назначение лидера фракции БПП Юрия Луценко генеральным прокурором.

Для этого Верховная Рада изменила законодательство, чтобы позволить назначение генеральным прокурором человека без юридического образования.

Темы: Луценко
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