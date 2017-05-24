Сытник: Недопустимо, когда министры берут на поруки

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает недопустимым, когда министры берут на поруки подозреваемых и делают это в рабочее время.

Об этом он сказал, выступая в Раде во время парламентских слушаний на тему антикоррупционной политики.

Сытник начал свое выступление с того, что еще год назад не ожидал, что удастся продержаться. "Когда я в прошлом году выступал, я не думал, что мы продержимся", - сказал Сытник.

Говоря о коррупции на государственных предприятиях, он отметил, что в расследованиях фигурирует 33 государственных предприятия, 10 из которых входят в топ-100 госпредприятий Украины.

Он отметил, что сумма убытков вследствие коррупции на госпредприятиях составляет почти 80 млрд грн. "Это то, что уже украдено было после Революции Достоинства", - отметил глава НАБУ.

Сытник выразил возмущение тем, что министры берут на поруки подозреваемых по этим делам. "По некоторым из этих производств мы видели, что действующие министры приходят в суд и берут подозреваемых на поруки", - заявил Сытник. "Это дело суда определять, есть ли вина в действиях чиновника или нет. Это не дело министров", - подчеркнул он.

Сытник напомнил, что обращался к НАПК с просьбой дать оценку наличию конфликта интересов в таких действиях министров. "Я считаю вообще недопустимым, когда действующий министр в рабочее время приходит в суд и берет на поруки", - заявил Сытник.

"Если я поеду, например, в Закарпатскую область брать кого-то на поруки по убийству, что обо мне скажут?", - отметил председатель НАБУ.

Он назвал это источником политической коррупции и констатировал, что никакого прогресса по приватизации государственных предприятий нет, "потому что никто не хочет отдавать". "Все процессы по приватизации государственных предприятий приостановлены", - сказал Сытник.

Как известно, экс-депутата Николая Мартыненко подозревают в нанесении ущерба ГП "СхідГЗК" на сумму 17,28 млн долларов.

20 апреля НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении.

По версии следствия, в частности, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт с австрийской компанией Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб в размере более 17,28 млн долларов.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта", хотя САП просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен.

Татьяна Кусок, УП