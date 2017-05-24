Первых пять задержанных налоговиков доставили в суд
В Печерский райсуд Киева привезли первых пять задержанных в ходе антикоррупционной операции силовиков в 15 областях, проведенной 24 мая.
Об этом в среду сообщает Укринформ.
Согласно информации силовиков, задерживали экс-чиновников налоговых служб времен экс-президента Януковича и главы тогдашнего Министерства доходов и сборов Александра Клименко.
Агентство указывает, что пока неизвестно, когда начнется судебное заседание.
Как известно, 24 мая в 15 регионах Украины началась большая антикоррупционная операция, в которой задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводятся 450 обысков.
По словам военного прокурора Анатолия Матиос, обыски проводились в отношении руководства налоговых администраций ряда областей, "по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики".
Задержали более 20 человек.
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