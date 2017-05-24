Первых пять задержанных налоговиков доставили в суд

1402 просмотра
0
Среда, 24 мая 2017, 16:44

В Печерский райсуд Киева привезли первых пять задержанных в ходе антикоррупционной операции силовиков в 15 областях, проведенной 24 мая.

Об этом в среду сообщает Укринформ.

Согласно информации силовиков, задерживали экс-чиновников налоговых служб времен экс-президента Януковича и главы тогдашнего Министерства доходов и сборов Александра Клименко.

Агентство указывает, что пока неизвестно, когда начнется судебное заседание.

Как известно, 24 мая в 15 регионах Украины началась большая антикоррупционная операция, в которой задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводятся 450 обысков.

По словам военного прокурора Анатолия Матиос, обыски проводились в отношении руководства налоговых администраций ряда областей, "по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики".

Задержали более 20 человек.

Темы: суд налоги Клименко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сытник сообщил о задержании информатора земельного олигарха 24 мая 2017, 16:16
Судьи КС отозвали показания против Януковича – Луценко 24 мая 2017, 14:50
Луценко объяснил, почему "застряло" дело члена ВСП Гречкивского 24 мая 2017, 13:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сытник: Недопустимо, когда министры берут на поруки
Боевики обстреляли Марьинку
Судьи КС отозвали показания против Януковича – Луценко
КГГА: Экономически обоснованный тариф на метро 6,6 гривны
Все новости
Светлоград, которого нет

Как двое подростков создают скейтпарк в Лисичанске

Мифы

9 распространенных мифов о занятиях спортом