Кабмин заслушал 10 кандидатов в аудиторы НАБУ из 12
Правительство провело собеседование с 10 кандидатурами на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро от Кабмина.
Событие транслировали в Интернете в режиме онлайн.
Иностранцев члены правительства заслушали через Skype с помощью переводчика.
Двое из кандидатов Максим Гольдарб и Карлос Кастресана не смогли выйти на связь с комиссией по отбору.
Премьер-министр Владимир Гройсман распорядился организовать еще 2 собеседования 25 мая.
На заседании комиссии министр внутренних дел Арсен Аваков дал понять, что является сторонником назначения на эту должность человека-носителя украинского языка.
"Я так понимаю, что этот аудитор должен изучать документы деятельности НАБУ, общаться с людьми, изучать юридические кейсы. Я думаю, что трудновато будет изучать кейсы человеку, который не является носителем языка украинского", – сказал глава МВД.
По мнению министра, также если участник конкурса не может выделить время на общение даже в назначенное время, то так же он будет выполнять и свои обязанности, как аудитор.
Первый вице-премьер Степан Кубив в свою очередь выразил также предостережение, что иностранные граждане, согласно законодательству, не имеют доступа к материалам с грифом "секретно".
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