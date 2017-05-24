Кабмин заслушал 10 кандидатов в аудиторы НАБУ из 12

Правительство провело собеседование с 10 кандидатурами на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро от Кабмина.



Событие транслировали в Интернете в режиме онлайн.



Иностранцев члены правительства заслушали через Skype с помощью переводчика.



Двое из кандидатов Максим Гольдарб и Карлос Кастресана не смогли выйти на связь с комиссией по отбору.



Премьер-министр Владимир Гройсман распорядился организовать еще 2 собеседования 25 мая.

На заседании комиссии министр внутренних дел Арсен Аваков дал понять, что является сторонником назначения на эту должность человека-носителя украинского языка.

"Я так понимаю, что этот аудитор должен изучать документы деятельности НАБУ, общаться с людьми, изучать юридические кейсы. Я думаю, что трудновато будет изучать кейсы человеку, который не является носителем языка украинского", – сказал глава МВД.

По мнению министра, также если участник конкурса не может выделить время на общение даже в назначенное время, то так же он будет выполнять и свои обязанности, как аудитор.

Первый вице-премьер Степан Кубив в свою очередь выразил также предостережение, что иностранные граждане, согласно законодательству, не имеют доступа к материалам с грифом "секретно".

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