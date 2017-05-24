Геращенко: Боевики хотят говорить о пленных только с Медведчуком

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Среда, 24 мая 2017, 18:07

Боевики заявили, что будут обсуждать списки на обмен только с Виктором Медведчуком.

Об этом на своей странице в Facebook заявила уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко по итогам заседания гуманитарного подгруппы в Минске в среду.

"Представители ОРДЛО заявили, что они будут обсуждать списки на увольнение только с В. Медведчуком, который сегодня не смог принять участие в заседании", - написала она.

Также она сообщила, что "ОРДЛО, подконтрольное РФ, требует продолжения процедуры верификации".

"Чтобы украинская сторона провела верификацию и тех, лиц, ... которые уже находятся на свободе, выпущенные по так называемому "закону Савченко" и т.д. Это полный бред, конечно, ведь ни украинское законодательство, ни международное гуманитарное право не позволяет насильно перемещать или опрашивать свободных перед законом людей", - написала она.

Геращенко отметила, что готовит официальное письмо в ОБСЕ, в котором будет просить дать официальную оценку этим незаконным требованиям.

"Мы провели тщательный анализ списков лиц, которых требуют освободить представители ОРДЛО. Среди этих людей несколько сотен отказываются переезжать на оккупированные русскими территорий. Те, кто в тюрьме – подтвердили свое нежелание. Те, кто на свободе, и так не хотят переезжать, потому что, если хотели б – переехали", - написала она.

"Также ОРДЛО внесли в списки своих требований тех, кто не имеет никакого отношения к инспирированному на Донбассе конфликту: начиная от беркутовцев, причастных к убийствам на Майдане и заканчивая просто убийцами в Запорожье или Виннице, а также лицами, которые были причастны к трагическим событиям в Одессе", - сообщила Геращенко.

По ее словам, в ультимативной форме ОРДЛО требует амнистии.

"Вместе с тем, мы так и получили информацию о 128 украинских заложниках, удерживаемых на территории ОРДЛО: где они, что с ними, включены они в списки на увольнение", - сообщила Геращенко.

Как известно, 12 мая закончилась верификация (проверка) лиц, совершивших преступления против Украины, но которых нельзя помиловать, ради освобождения пленных украинский, незаконно содержатся на оккупированных территориях.

Украинская правда

Темы: Донбасс Минские соглашения Геращенко
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IP: 35.187.182.---Fry24.05.2017 19:00
Замість того, щоб вести переговори з позиції сили (не пристанете на наші умови - припинимо постачання води/ електрики, роботу пунктів пропуску, виплату пенсій тощо), ми чуємо безкінечні скарги невідому кому. Та й взагалі, чому ці переговори йдуть із бойовиками, а не з їхніми хазяями з Москви? Це цілком влаштовує Кремль, бо підтверджує його тезу про "громадянську війну", але навішо грати в його гру?
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IP: 91.124.251.---nestor198024.05.2017 18:34
Геращенко: Бойовики хочуть говорити про полонених тільки з Медведчуком. Медведчук що, належить до тих, хто добровільно не бажає повертатися по програмі обміну, повторно назад, до терористів руського гібридного міра? Йому що, теж краще на материковій Україні. Скоро всі терористи із воєнторгу РФ Путіна - Кирила, що волею судьби вийдуть із поля бою гібридної війни і опиняться в тилу, на материковій Україні, - не захочуть добровільно повертатися назад. На кого міняти наших заручників, - військово-полених? Що ж тоді робити?  Так обміняйте Медведчука на українських військово полених, і він тоді вже точно не втече від відповідальності, - нікуди не дінеться і буде говорити на рівних із терористами з воєнторгу кума Путіна. Поверніть його силою назад у лоно гібридного міра ФСБ, до "святих" мощів кремлівської стіни.
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