Боевики не позволили Лутковской увидеть заложников и заключенных

325 просмотров
0
Среда, 24 мая 2017, 18:59

Представители ОРДЛО отказали омбудсмену Валерии Лутковской в ​​просьбе посетить украинских заложников и тюрьмы на оккупированных территориях.

Об этом сообщает уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко по итогам заседания гуманитарной подгруппы в Минске в среду.

"Госпожа Лутковская обратилась с требованием посетить как украинский омбудсмен тюрьмы на оккупированных территориях и навестить украинских заложников, но ей такого разрешения не дали", - рассказала политик.

В то же время Геращенко, ссылаясь на слова Лутковской, напомнила, что был осуществлен большой объем работы по анализу списков заложников. "Мы готовы к освобождению в июне! А вот другая сторона опять тянет кота за хвост", - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, также во время гуманитарной подгруппы звучал вопрос привлечения МККК к процессу поиска пропавших без вести и созданию соответствующего механизма.

"Так вот представители РФ и подконтрольные им ОРДЛО категорически отказались делегировать российских экспертов в эту группу, мол "на Донбассе нас нет". Оружие, технику, наемников РФ щедро посылает на оккупированные территории, а вот экспертов в группу по поиску пропавших без вести - НЕТ. Вот такой ответ российских властей своему обществу, мамам и женам погибших в донецких степях заблудившихся солдат, пропавшим без вести россиянам - наемникам, которых и не собирается искать", - написала Геращенко.

Украинская правда

Темы: пленные права человека Геращенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Киев предложит конкретные шаги по освобождению заложников 23 мая 2017, 10:39
Геращенко: Боевики пообещали включить Козловского в обмен пленными 16 мая 2017, 06:24
Боевики сомневаются, что верифицированные не хотят к ним возвращаться 15 мая 2017, 20:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Звезду сериала "Каменская" Яковлеву не пустили в Харьков
Матиос говорит, что налоговиков смогли задержать благодаря Насирову
Трамп: Россия должна отвечать за свои действия в Крыму и на Донбассе
ГПУ пришла с обысками к экс-служащим "Приватбанка"
Все новости
Это так просто

Как американец украинский мусор сортирует

Мифы

9 распространенных мифов о занятиях спортом