Боевики не позволили Лутковской увидеть заложников и заключенных
Представители ОРДЛО отказали омбудсмену Валерии Лутковской в просьбе посетить украинских заложников и тюрьмы на оккупированных территориях.
Об этом сообщает уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко по итогам заседания гуманитарной подгруппы в Минске в среду.
"Госпожа Лутковская обратилась с требованием посетить как украинский омбудсмен тюрьмы на оккупированных территориях и навестить украинских заложников, но ей такого разрешения не дали", - рассказала политик.
В то же время Геращенко, ссылаясь на слова Лутковской, напомнила, что был осуществлен большой объем работы по анализу списков заложников. "Мы готовы к освобождению в июне! А вот другая сторона опять тянет кота за хвост", - написала она в Facebook.
По словам Геращенко, также во время гуманитарной подгруппы звучал вопрос привлечения МККК к процессу поиска пропавших без вести и созданию соответствующего механизма.
"Так вот представители РФ и подконтрольные им ОРДЛО категорически отказались делегировать российских экспертов в эту группу, мол "на Донбассе нас нет". Оружие, технику, наемников РФ щедро посылает на оккупированные территории, а вот экспертов в группу по поиску пропавших без вести - НЕТ. Вот такой ответ российских властей своему обществу, мамам и женам погибших в донецких степях заблудившихся солдат, пропавшим без вести россиянам - наемникам, которых и не собирается искать", - написала Геращенко.
Украинская правда
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