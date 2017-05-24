В Киеве мужчина со стрельбой ограбил банк на 285 гривен

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Среда, 24 мая 2017, 21:22

Полиция Киева разыскивает мужчину, который совершив несколько выстрелов в потолок, украл из банка 285 гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

По ее словам, сообщение о неизвестном с оружием в банковском отделении на ул. Ивана Кудри в дежурную часть полиции Киева поступило в 16:45.

Установлено, что злоумышленник сделал несколько выстрелов из неизвестного оружия и забрал 285 гривен. В результате происшествия никто не пострадал.

Сведения о событии зарегистрированы. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Приметы злоумышленника переданы всем патрульным и оперативным сотрудникам.

Украинская правда

Темы: Киев полиция
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