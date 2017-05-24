В Киеве мужчина со стрельбой ограбил банк на 285 гривен
Полиция Киева разыскивает мужчину, который совершив несколько выстрелов в потолок, украл из банка 285 гривен.
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.
По ее словам, сообщение о неизвестном с оружием в банковском отделении на ул. Ивана Кудри в дежурную часть полиции Киева поступило в 16:45.
Установлено, что злоумышленник сделал несколько выстрелов из неизвестного оружия и забрал 285 гривен. В результате происшествия никто не пострадал.
Сведения о событии зарегистрированы. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Приметы злоумышленника переданы всем патрульным и оперативным сотрудникам.
Украинская правда
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