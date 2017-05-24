Антикоррупционная операция: Экс-главу ГНС Полтавщины отпустили под залог

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Среда, 24 мая 2017, 22:23

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему главе налоговой в Полтавской области Владимиру Задорожному.

Как сообщает 24 канал, суд постановил надеть на Задорожного электронный браслет с возможностью внесения залога в размере 12 млн гривен.

Утром 24 мая его задержали в рамках масштабных обысков и задержаний бывших руководителей налоговых по всей Украине.

Ранее вечером среды стало известно об избрании меры пресечения экс-начальнику Главного управления Миндоходов в Луганской области Александру Антипову.

Суд решил освободить Антипова и надеть на него электронный браслет на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 15 млн гривен.

Как известно, в среду 2,3 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы.

Темы: налоги коррупция Полтава
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