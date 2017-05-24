Боевики обстреляли Авдеевку из "Градов" - полиция

В среду вечером пророссийские незаконные вооруженные формирования обстреляли Авдеевку, в результате артобстрела повреждены четыре дома по улице Чернышевского.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, пострадавших среди мирного населения нет.

Согласно информации, обстрел произошел около 20.10.

"Из-за постоянных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований обладатели указанных домов покинули свои жилища и уже длительное время живут в более безопасных районах города", - сказано в сообщении.

Украинская правда