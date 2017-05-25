ТКГ проведет заседание в Беларуси 7 июня

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Четверг, 25 мая 2017, 00:48

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) проведет следующее заседание 7 июня в Минске (Беларусь).

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, бывшего президента Леонида Кучмы Дарья Олифер, передают Українські новини.

"7 июня", - ответила она на вопрос о дате следующего заседания.

По итогам заседания ТКГ в среду Олифер сообщила, что украинская сторона настаивает на обмене списками до конца недели (до 29 мая) для освобождения заложников в июне.

Как сообщалось, первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко заявила, что боевики требуют продолжения верификации граждан, которые отказываются от перемещения на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках обмена заложникам.

Темы: Минские соглашения
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