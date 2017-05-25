Савченко заявила об участии своей партии в выборах и президентских амбициях

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что готова стать президентом Украины и рассказала о задачах своей политической силы.

Об этом она сказала в интервью "Krytyka Polityczna", пишет Укринформ.

"Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах. В парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила. Боже, как ужасно это звучит из уст политика ...", - прокомментировала бывшая военная летчица для польского издания.

Савченко, по ее словам, не верит в политические партии, но надеется, что ее "свежая" политическая сила "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" сможет перезагрузить "больную" украинскую систему власти.

"Она (партия Савченко - ред.) Поможет демонтировать нездоровую политическую систему, которая была создана 25 лет назад, перестроить государственную архитектуру и дать людям шансы на комфортное существование в ее рамках. Это будет симбиоз различных систем, мы не будем бездумно принимать или отвергать любые из них", - сказала нардеп.

Как сообщалось, 13 апреля состоялся съезд новой политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".