Полиция обнаружила новую взрывчатку в Манчестере

Правоохранительные органы обнаружили в Манчестере компоненты для создания бомб, которые могли быть использованы для новых атак.

Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на источники в службах безопасности.



Одно взрывное устройство с помощью контролируемого подрыва уже уничтожили, источники подозревают, что существуюют и другие материалы, которые еще не найдены.

Правоохранители уверены, что была создана террористическая сеть, которая готовила новые террористические атаки в Манчестере и за его пределами.

Как сообщалось, в Манчестере задержаны уже шесть подозреваемых, в том числе одна женщина и 23-летний брат Салмана Абеди, которого считают исполнителем теракта. Отец смертника и его младший брат также были задержаны в Ливии.

Как известно, в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека. Среди погибших - двое поляков. По последним данным, пострадали 12 детей в возрасте до 16 лет.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за содеянное.