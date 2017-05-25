Полиция обнаружила новую взрывчатку в Манчестере

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Четверг, 25 мая 2017, 03:40

Правоохранительные органы обнаружили в Манчестере компоненты для создания бомб, которые могли быть использованы для новых атак.

Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на источники в службах безопасности.

Одно взрывное устройство с помощью контролируемого подрыва уже уничтожили,  источники подозревают, что существуюют и другие материалы, которые еще не найдены.

Правоохранители уверены, что была создана террористическая сеть, которая готовила новые террористические атаки в Манчестере и за его пределами.

Как сообщалось, в Манчестере задержаны уже шесть подозреваемых, в том числе одна женщина и 23-летний брат Салмана Абеди, которого считают исполнителем теракта. Отец смертника и его младший брат также были задержаны в Ливии.

Как известно, в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека. Среди погибших - двое поляков. По последним данным, пострадали 12 детей в возрасте до 16 лет.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за содеянное.

Темы: терроризм Великобритания
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