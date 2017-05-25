Боевики в среду дважды обстреливали КП "Марьинка"

122 просмотра
0
Четверг, 25 мая 2017, 08:46

24 мая боевики дважды открывали огонь по контрольному посту "Марьинка", что неподалеку от одноименного контрольного пункта выезда-выезда.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины утром 25 мая.

"Огонь на данном дорожном коридоре длился больше часа. Обстрел велся из гранатометов, 82-мм минометов и стрелкового оружия из населенного пункта Александровка", – уточняют пограничники.

"Дабы не допустить жертв среди гражданских лиц, пропускные операции временно приостанавливались", – сообщают они.

Ранее сообщалось, что первый обстрел произошел в среду в 11:30 – никто из гражданских лиц и персонала пограничного ведомства не пострадал.

Темы: Донбасс АТО Пограничная служба
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: 50 обстрелов, боевики все чаще применяют "Грады" 25 мая 2017, 07:53
Тиллерсон рассказал, когда РФ сможет вернуться в G8 25 мая 2017, 05:44
СЦКК подтвердил обстрелы боевиками Марьинки 24 мая 2017, 18:11
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
РосСМИ: Украинские поезда перестанут ходить в Россию. УЗ еще думает
Хроника 25 мая. Порошенко – президентство, Савченко – волю, директору ФСБ – орден
Еще один задержанный фискал вышел под залог в 1 млн грн
В Киеве расстреляли мотоциклиста, объявлен план "Перехват"
Все новости
От создателей

Как двое киевских парней наладили производство лонгбордов, имея всего 200 гривен

Фото

Участники АТО встретились с Папой Римским