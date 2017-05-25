В Украину въехал 65 "гумконвой" – и груз не отвечал ноте

Утром 25 мая российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление 65 "гуманитарного конвоя".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Поскольку перемещение "гумконвоя" снова проходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", – сказано в сообщении.

В целом с 6:30 до 7:20 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовало 2 колоны т.з. "гумконвоя" в составе 42 автомобилей.

"В грузовиках якобы перевозили продукты питания, литературу и медикаменты. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сведенной группе не удалось получить доподлинную информацию о его содержимом, характере и номенклатуре", – отмечают украинские пограничники.

"Кроме того, особенностью данного "гумконвоя" является несоответствие количества грузовиков, заявленных в предыдущей ноте РФ, и характера груза, поскольку, кроме заявленных товаров, была ввезена литература", – добавляют они.