Боевики помешали ОБСЕ наблюдать за разминированием

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Четверг, 25 мая 2017, 11:13

На блокпосту вблизи Верхнешироковского Донецкой области четверо боевиков ОРДО в агрессивной форме запретили Специальной мониторинговой миссии наблюдать за разминированием.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

"Четверо вооруженных членов "ДНР" на блокпосте вблизи Верхнешироковского изначально разрешили СММ провести мониторинг работ по извлечению мин. Однако, вскоре после этого четверо других вооруженных членов "ДНР" в агрессивной форме сказали команде Миссии незамедлительно покинуть этот район", - говорится в отчете.

Также, патруль зафиксировал увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области - около 600 взрывов против около 430 в прошлом периоде. В Луганские области СММ зафиксировала подобное количество взрывов - 34 против 38 в прошлом периоде.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ
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