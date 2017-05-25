Россия выведет грузовые вагоны из Украины в течении 2 недель

1291 просмотр
0
Четверг, 25 мая 2017, 12:00

Российская Федеральная грузовая компания завершит вывод вагонов с территории Украины в течение двух недель.

Об этом рассказал генеральный директор этой "дочки" РЖД Алексей Тайчер изданию "Коммерсант".

Как известно, Украина на прошлой неделе запретила грузовые перевозки из России – решением Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против юридических и физических лиц РФ, включая соцсети, поисковые и почтовый ресурсы.

"Завершают рейсы те вагоны, которые двигались на Украину, а те вагоны, которые там были, порожние, отправляются в Россию. После завершения этих операций мы прекратим деятельность на территории Украины", – сказал Тайчер.

По его словам, сейчас в Украине находится около 6 тысяч вагонов ФГК, на украинский маршрут приходится около 5% общего объема ее перевозок.

С 14 декабря 2014 года ОАО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество РЖД) отменило пассажирские поезда в Украину и еще нескольких стран СНГ на год из-за "низкой рентабельности" – и так и не возобновило железнодорожное сообщение с Украиной.

Украинские поезда ездят в Россию – и в "Укрзализныце" опровергли идею прекратить пассажирское сообщение.

Темы: Росcия транспорт санкции торговля
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ: в соцсетях РФ действовали 800 антиукраинских групп 25 мая 2017, 12:15
СБУ признает отсутствие механизма блокирования российских сайтов 25 мая 2017, 11:39
Гройсман: Россия превратила Крым из курорта в военную базу 25 мая 2017, 11:36
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Киев готов отдать более 200 человек в рамках обмена заложниками – СБУ
Грицак заявляет, что ошибок СБУ по делу Шеремета не было
В ДТП в России погибли украинцы
"Укрзализныця" не планирует прекращать поезда в Россию
Все новости
Путешествия

Александр Педан запустил сервис для планирования путешествий по Украине

Здоровье

Чем нам вредит кофе, и сколько ее лучше пить